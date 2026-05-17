LPI-G: Unbekannter Täter legt Rattengift aus - Hund verletzt

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 16.05.2026, um 16:55 Uhr befuhr ein 24 -jähriger mit seinem Pkw die Marstall Straße in Altenburg. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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