LPI-G: Betrunkener Pkw-Fahrer im Stadtgebiet unterwegs

Greiz (ots) - Greiz. Am Samstagabend (16.05.2026) hielt eine vierköpfige Männergruppierung die Greizer Polizei in Atem. Gegen 23:00 Uhr wurde ein Überfall in der Oberen Silberstraße in Greiz mitgeteilt. Die Mitteilerin und ihr Freund wurden von 4 Personen an ihrer Wohnanschrift angegriffen. Die männliche Person wurde unter anderem mit Pfefferspray attackiert. Die ...

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