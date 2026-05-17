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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Trunkenheitsfahrten gestoppt

Greiz (ots)

LK Greiz. Sowohl am Freitag, den 15.05.2026, als auch am Samstag, den 16.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz im Rahmen ihrer Streifentätigkeit verstärkt Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten einige Feststellungen getroffen werden. So wurde in Weida am frühen Freitagabend eine 38-jährige Fahrerin eines E-Scooters angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Der Anfangsverdacht bestätigte sich durch die Durchführung einer gerichtsverwertbaren Evidentialmessung.

Nur eine Stunde später, wiederum in Weida, wurde ein 26-jähriger PKW- Fahrer kontrolliert. Bei diesem reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Am späten Samstagabend wurde zwischen Sorge-Settendorf und Teichwolframsdorf ein 36-jähriger Fahrzeugführer angehalten. Die Kontrolle ergab, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Greizer Polizei leitete aufgrund dieser Feststellungen mehrere Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren ein. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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