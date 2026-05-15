Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gullydeckel ausgehoben und Wartehaus beschädigt (0119610/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren müssen sich seit Donnerstagabend (14.05.2026) wegen Sachbeschädigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die beiden entfernten am Unteren Bahnhof mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn. Anschließend wurden die Deckel gegen die Glasscheiben eines Wartehauses geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Tatverdächtigen konnten noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden. (DL)

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