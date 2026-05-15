Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern (0119455/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Straße des Friedens kam es am Donnerstagabend (14.05.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus dem Umfeld der Fanszene eines örtlichen Fußballvereins. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen gegen 18:25 Uhr zunächst verbal aneinander. In der Folge eskalierte der Streit und die Beteiligten schlugen und traten gegenseitig aufeinander ein. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein Teil der Beteiligten flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitger Körperverletzung wurde eingeleitet. (DL)

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