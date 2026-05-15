Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Polizei stoppt Schilderdiebe (0119488/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Vier Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren und mit Alkoholpegeln zwischen 1,04 und 2,92 Promille sorgten am Himmelfahrtstag (14.05.2026) für einen Polizeieinsatz. Die Männer waren mit einem Bollerwagen unterwegs und entwendeten im Bereich einer Baustelle an der Triebeser Straße Straßenschilder. Zeugen informierten die Polizei, welche die Tatverdächtigen nach kurzer Nacheile stellen konnte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde zudem ein zuvor entwendeter Wanderwegweiser festgestellt. Die Schilder wurden sichergestellt und an die Eigentümer zurückgegeben. Gegen die Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (DL)

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