Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Zigarettenautomat gesprengt (0119639/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Freitag (15.05.2026) einen Zigarettenautomaten in der Ortslage Trebnitz auf. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter gegen 00:45 Uhr pyrotechnische Gegenstände im Ausgabeschacht des Automaten an und verursachten dadurch eine Explosion. Anschließend entwendeten sie Zigaretten sowie Bargeld und flüchteten in Richtung Schwaara. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

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