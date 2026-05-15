Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand zerstört mehrere Gartenlauben (0119184/2026)

Gera (ots)

Gera. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen (14.05.2026) eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Querstraße in Brand. Das Feuer breitete sich in der Folge auf drei weitere Lauben aus. Zwei Gartenlauben wurden vollständig zerstört, zwei weitere beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

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