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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand zerstört mehrere Gartenlauben (0119184/2026)

Gera (ots)

Gera. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen (14.05.2026) eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Querstraße in Brand. Das Feuer breitete sich in der Folge auf drei weitere Lauben aus. Zwei Gartenlauben wurden vollständig zerstört, zwei weitere beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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