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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fünf trächtige Schafe gestohlen (0119340/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag (13.-14.05.2026) insgesamt fünf trächtige Schafe von einer Weide im Ortsteil Gorlitzsch. Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten die Täter den Weidezaun und trieben die Tiere durch eine Engstelle vom Grundstück. Zudem wurde die Ohrmarke eines Tieres entfernt und am Tatort zurückgelassen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.250 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Viehdiebstahls. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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