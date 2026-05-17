LPI-G: Segway-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Altenburg unterwegs
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 16.05.2026, um 11:55 Uhr wurde in Altenburg, Albert-Einstein-Straße ein Segway-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Mannes stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell