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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Segway-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Altenburg unterwegs

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 16.05.2026, um 11:55 Uhr wurde in Altenburg, Albert-Einstein-Straße ein Segway-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Mannes stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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