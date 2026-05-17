LPI-G: Segway-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Altenburg unterwegs

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 15.05.2026, wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Einbruch in die ehemalige Wassermühle in Grochwitz mitgeteilt. Unbekannte Täter drangen vermutlich zwischen dem 11.04.2026 und dem 14.05.2026 gewaltsam in das Gebäude ein. Dabei beschädigten diese ein Fensterglas. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass eine Holzbank und zwei Trommeln entwendet wurden. Die ...

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