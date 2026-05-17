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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Selbstjustiz endet mit Großeinsatz der Polizei (0121059/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend (16.05.2026) hielt eine vierköpfige Männergruppierung die Greizer Polizei in Atem. Gegen 23:00 Uhr wurde ein Überfall in der Oberen Silberstraße in Greiz mitgeteilt. Die Mitteilerin und ihr Freund wurden von 4 Personen an ihrer Wohnanschrift angegriffen. Die männliche Person wurde unter anderem mit Pfefferspray attackiert. Die Täter, von welchen 2 bekannt gemacht werden konnten, wollten wohl an Nachbarn der Geschädigten, aufgrund eines vorangegangenen Sachverhaltes, Selbstjustiz üben.

Nur wenige Minuten später fand eine ähnliche Tathandlung in der Straße Eichberg in Greiz statt. Hierbei wurde ein 40-jähriger Mann von 4 Personen durch Tritte und Schläge verletzt. Weiterhin war durch Zeugen ein Schussgeräusch zu hören. Im Rahmen der Ermittlung ergab sich, dass durch einen Täter eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde. Hierdurch wurden niemand verletzt. Die Täter flüchteten anschließen in einem dunklen PKW vom Tatort. Der Geschädigte trug hier eine Verletzung im Bereich seines Gesichtes davon. Er konnte die Täter nicht benennen, jedoch geht die Polizei davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen und von der gleichen Gruppierung begangen wurden. Die zwei unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden: beide haben einen ausländischen Phänotyp und sind 20 - 25 Jahre alt, einer der beiden trug eine Kurzhaarfrisur und einen dunklen Mantel. Die Polizeiinspektion Greiz bittet im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten und den unbekannten Tätern geben können, sich unter 03661/6210 (Bezugsnummer 0121059/2026) zu melden. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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