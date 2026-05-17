LPI-G: Verfassungsfeindliche Schmierereien an Bushaltestelle festgestellt
Altenburg (ots)
Altenburg. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Bushaltestelle in der Lindenaustraße/Zeitzer Straße mittels schwarzen Edding-Stifts beschmiert. Angebracht wurden verfassungswidrige Symbole, welche den Tatbestand §86a StGB entsprechen. Die Schmierereien wurden am 16.05.2026 um 17:40 Uhr festgestellt.
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