LPI-G: Marihuana und Straßenverkehr passen nicht zusammen

Gera (ots) - Gera - In den Vormittagsstunden des 16.05.2026 übersah ein 65jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Nürnberger Straße in die Schleizer Straße die herannahende Straßenbahn. In weiterer Folge kam es dann zur Kollision des Pkw mit der stadteinwärts fahrenden Bahn. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt und durch den Unfall entstand lediglich Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

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