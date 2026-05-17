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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Marihuana und Straßenverkehr passen nicht zusammen

Gera (ots)

Ronneburg - Ein 27jähriger Fahrzeugführer muss aufgrund seines Cannabiskonsums mit teuren behördlichen Konsequenzen rechnen. Der Pkw-Fahrer fiel in den Abendstunden des 15.05.2026 mit einem positiven Drogentest auf THC auf. Im Anschluss der Kontrolle wurde mit dem Herrn eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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