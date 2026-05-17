LPI-G: Marihuana und Straßenverkehr passen nicht zusammen
Gera (ots)
Ronneburg - Ein 27jähriger Fahrzeugführer muss aufgrund seines Cannabiskonsums mit teuren behördlichen Konsequenzen rechnen. Der Pkw-Fahrer fiel in den Abendstunden des 15.05.2026 mit einem positiven Drogentest auf THC auf. Im Anschluss der Kontrolle wurde mit dem Herrn eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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