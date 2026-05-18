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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Umspannwerk Weida (0121492/2026)

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht zum 17. Mai 2026, gegen 22:39 Uhr, drangen drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Umspannwerk Weida, in der Straße In den Nonnenfeldern bzw. Am Schafturm, ein. Die Täter überwanden einen Stabgitterzaun mittels Bolzenschneider, Brecheisen und weiteren Werkzeugen und wollten Kupferkabel, Erdkabel sowie eine große Kabeltrommel entwenden und hatten die Gegenstände bereits in der Nähe des Umspannwerks zum Abtransport abgelegt. Durch einen Sicherheitsmitarbeiter wurde ein Täter auf dem Gelände angetroffen, woraufhin alle drei unerkannt flüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Störung kritischer Infrastruktur. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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