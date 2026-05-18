Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Stuttgart- West / - Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (17.04.2026) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung an der Gutenbergstraße eingebrochen zu sein. Der 36-Jährige soll sich gegen 06.50 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Er soll hierbei unter anderem Kopfhörer, zwei Laptops sowie verschiedene Kleidung und Taschen entwendet haben. Die 41-jährige Bewohnerin verständigte gegen 09.00 Uhr die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der mutmaßliche Täter bereits nicht mehr in der Wohnung. Über ihr Handy konnte die 41-jährige Frau ihre Kopfhörer in der Nadlerstraße orten. Dort trafen die Polizeibeamten den 36-Jährigen an. In einem Karton fanden die Polizeibeamten alle gestohlenen Gegenstände der 41-Jährigen. Sie nahmen den mutmaßlichen Einbrecher daraufhin fest. Der 36-Jährige mit slowakischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (18.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Aufgrund anderer Ermittlungen, die mit dem inhaftierten 36-Jährigen in Verbindung stehen, wurde eine Wohnungsdurchsuchung in der Leonhardstraße durchgeführt. Dort trafen die Polizeibeamten zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren sowie eine 38-jährige Frau an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem mutmaßliches Diebesgut wie Laptops, Debitkarten und diverses Werkzeug. Die Ermittlungen zu der Herkunft der Gegenstände dauern an. Zudem stehen der bereits inhaftierte 36-Jährige und die 38-jährige Frau im Verdacht, gestohlene Metallgegenstände an Schrotthändler veräußert zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die drei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

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