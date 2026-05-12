Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Konstanz Autobahn zwei Personen mit offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe nicht bezahlen und mussten eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Montagvormittag (11. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den 27-Jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Bad Saulgau vom Oktober 2025 wegen Bedrohung bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Am Abend des gleichen Tages stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am gleichen Grenzübergang bei der Kontrolle einen deutschen Staatsangehörigen mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen fest. Die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte nach dem 32-Jährigen, da die Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Günzburg vom Dezember 2018 wegen Betruges noch ausstand. Ebenfalls nicht bezahlt hatte er einen Strafbefehl des Amtsgerichts Radolfzell wegen Betruges vom Oktober 2023, weswegen ihn die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte. Beide Strafen konnte der Mann vor Ort nicht begleichen und muss daher eine insgesamt 210-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Beamten brachten ihn zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

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