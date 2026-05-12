PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Konstanz Autobahn zwei Personen mit offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe nicht bezahlen und mussten eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Montagvormittag (11. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den 27-Jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Bad Saulgau vom Oktober 2025 wegen Bedrohung bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Am Abend des gleichen Tages stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am gleichen Grenzübergang bei der Kontrolle einen deutschen Staatsangehörigen mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen fest. Die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte nach dem 32-Jährigen, da die Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Günzburg vom Dezember 2018 wegen Betruges noch ausstand. Ebenfalls nicht bezahlt hatte er einen Strafbefehl des Amtsgerichts Radolfzell wegen Betruges vom Oktober 2023, weswegen ihn die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte. Beide Strafen konnte der Mann vor Ort nicht begleichen und muss daher eine insgesamt 210-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Beamten brachten ihn zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 09:25

    BPOLI-KN: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

    Konstanz (ots) - Weil er seine Geldstrafe nicht bezahlte, wurde ein 30-Jähriger Reisender von der Staatsanwaltschaft gesucht. Er wurde bei der Ausreise aus Deutschland festgestellt und von der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Morgen des 9. Mai 2026 kontrollierte das Bundesamt für Zoll und Güterverkehr (CH) am Grenzübergang Autobahn in Konstanz Passagiere eines Fernreisebusses auf dem Weg von ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:21

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bodensee-Airport Friedrichshafen

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bodensee-Airport einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem der Gesuchte seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen. Am Dienstagnachmittag (5. Mai 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bodensee-Airport Friedrichshafen bei der ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:19

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit drei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafen bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Dienstagabend (5. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren