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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bodensee-Airport Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bodensee-Airport einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem der Gesuchte seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen.

Am Dienstagnachmittag (5. Mai 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bodensee-Airport Friedrichshafen bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje einen bulgarischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I vor. Das Amtsgericht München hatte im März 2024 einen Strafbefehl wegen Unterschlagung gegen den 32-Jährigen erlassen, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort zahlte der Mann die Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro und konnte damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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