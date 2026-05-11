PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

Konstanz (ots)

Weil er seine Geldstrafe nicht bezahlte, wurde ein 30-Jähriger Reisender von der Staatsanwaltschaft gesucht. Er wurde bei der Ausreise aus Deutschland festgestellt und von der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Morgen des 9. Mai 2026 kontrollierte das Bundesamt für Zoll und Güterverkehr (CH) am Grenzübergang Autobahn in Konstanz Passagiere eines Fernreisebusses auf dem Weg von Hamburg in Richtung Mailand. Dabei wurde ein somalischer Staatsbürger festgestellt, gegen den in Deutschland ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lindau vorlag. Anfang 2023 verurteilte das Amtsgericht Kempten den 30-Jährigen wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise zu einer Geldstrafe. Bislang beglich der Mann die Summe nicht, weshalb ihn die zuständige Staatsanwaltschaft zur Vollstreckung suchte.

Die Kontrollkräfte übergaben den Mann an die deutsche Bundespolizei, die ihm den Haftbefehl eröffnete. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 60 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:21

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bodensee-Airport Friedrichshafen

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bodensee-Airport einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem der Gesuchte seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen. Am Dienstagnachmittag (5. Mai 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bodensee-Airport Friedrichshafen bei der ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:19

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit drei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafen bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Dienstagabend (5. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen am ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 17:51

    BPOLI-KN: Zug überrollt Liegestühle

    Konstanz (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kollidierte der Seehas der SBB Deutschland in Konstanz mit auf den Gleisen liegenden Liegestühlen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Triebfahrzeugführer des Seehas, auf dem Weg von Konstanz nach Singen, erkannte das Hindernis auf den Gleisen zwischen Fürstenberg und Wollmatingen und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Verhindern konnte er die Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren