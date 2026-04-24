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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug überrollt Liegestühle

Konstanz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kollidierte der Seehas der SBB Deutschland in Konstanz mit auf den Gleisen liegenden Liegestühlen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Triebfahrzeugführer des Seehas, auf dem Weg von Konstanz nach Singen, erkannte das Hindernis auf den Gleisen zwischen Fürstenberg und Wollmatingen und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Verhindern konnte er die Kollision dadurch jedoch nicht mehr. Die etwa 200 Fahrgäste und das Zugpersonal wurden nicht verletzt. Die Liegestühle verkeilten sich derart unter dem Zug, dass eine Weiterfahrt zunächst nicht möglich war. Sie mussten von Fachpersonal geborgen werden. Der betroffene Zug konnte im Anschluss bis zum Haltepunkt Wollmatingen fahren, sodass die Fahrgäste aussteigen konnten. Die Gleissperrung dauerte von kurz nach 16:00 Uhr bis 17:36 Uhr an und betraf auch den Bahnübergang Riedstraße. Die Landespolizei nahm dort Verkehrslenkungsmaßnahmen für den Straßenverkehr und Fußgänger vor. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Umstände des Sachverhalts sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Personen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion in Konstanz unter 07531-12880 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
Mobil: 0175 - 9018776
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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