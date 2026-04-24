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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl bei Einreise vollstreckt

Bietingen (ots)

Ein Reisender wurde am Donnerstag, 23. April 2026, von der Bundespolizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Haftbefehl fest, den sie vor Ort vollstreckten.

Der 51-jährige ungarische Staatsangehörige wurde in den Morgenstunden am Grenzübergang Bietingen bei der Einreise ins Bundesgebiet von Einsatzkräften der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten einen auf ihn lautenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden fest. Bereits 2022 wurde der 51-Jährige vom Amtsgericht Rastatt wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.380 Euro verurteilt. Er beglich die Strafe jedoch nicht und war bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Aufenthaltes. Als Konsequenz wurde er zu Strafvollstreckung ausgeschrieben.

Der Reisende konnte vor Ort die geforderte Summe nebst Kosten bezahlen und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Er durfte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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