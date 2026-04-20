Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Brennender Mülleimer im Zug

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei löschten am 19. April 2026 im Bahnhof Singen einen brennenden Mülleimer im RE 2 (Karlsruhe - Konstanz). Eine Streife der Zollverwaltung meldete zuvor den Vorfall.

Aus bislang unbekannten Gründen brannte bei Ankunft im Bahnhof Singen gegen 22:50 Uhr der Mülleimer in einer Bordtoilette des Regionalexpress RE 2. Die verständigten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten diesen löschen, jedoch verursachte das Feuer bereits einen Schmorbrand in der dahinterliegenden Wanddämmung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein hinzugezogener Trupp der Feuerwehr Singen untersuchte den Brandort um weitere verdeckte Brandherde ausschließen zu können. Von den 50 Reisenden im Zug wurde niemand verletzt. Im Anschluss an die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr konnte der Zug mit einer kurzen Verspätung die Fahrt fortsetzen. Das betroffene Abteil wurde gesperrt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell