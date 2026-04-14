PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Montagabend (13. April 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen als Insasse eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 40-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vor, da er der Zahlung einer Geldstrafe aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Grevenbroich wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung vom Januar 2024 bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die Strafe nicht begleichen und muss nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 07:33

    BPOLI-KN: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

    Bietingen (ots) - Die Bundespolizei stoppte an der Grenze einen 22-Jährigen Autofahrer, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Einem Gefängnisaufenthalt entging er durch Zahlung der offenen Geldstrafe. Am Nachmittag des 12. April 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen/Thayngen einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bei der Einreise nach Deutschland. Bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:06

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Donnerstagvormittag (9. April 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 48-Jährigen lag ein offener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren