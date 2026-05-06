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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit drei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafen bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Dienstagabend (5. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet. Gegen den 39-Jährigen lagen drei offene Vollstreckungshaftbefehle vor, nachdem er Strafbefehle wegen Diebstahls des Amtsgerichts Duisburg vom September 2023 und des Amtsgerichts Hannover vom Februar 2021 sowie vom Juli 2024 bislang schuldigt geblieben war. Vor Ort bezahlte der Mann alle drei Geldstrafen in Höhe von insgesamt 820 Euro und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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