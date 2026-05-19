Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart/Ludwigsburg: schwerer Unfall nach Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einer Zivilstreife des Polizeipräsidiums Stuttgart fiel am Montag (18.05.2026), 20.20 Uhr ein blauer BMW auf, der auf der Bundesstraße 10 in Richtung der Stuttgarter Innenstadt fuhr. Im Bereich der Abfahrt Friedrichswahl sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mutmaßlich, als er die Polizeibeamten als solche und deren Vorhaben erkannte, beschleunigte der BMW-Lenker stark, um vor einer Kontrolle zu flüchten.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 32-Jährige über die Borsig-, Steiermärker- und Wernerstraße in die Schwieberdinger Straße, wo er den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Pkw touchierte. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 25.000 Euro belaufen.

Anschließend überfuhr der BMW-Lenker den "Porschekreisel" in Richtung Bundesautobahn 81. Dort fuhr er zunächst auf dem Standstreifen, da der BMW augenscheinlich einen platten Reifen hatte. Beim Erkennen der Streife beschleunigte der 32-Jährige jedoch abermals stark in Richtung Heilbronn.

Mutmaßlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kollidierte er an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord mit einer Leitplanke beim Versuch, die BAB in Richtung Bietigheim-Bissingen zu verlassen.

Der 32-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erlitt bei diesem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 70.000 Euro belaufen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 32 Jahre alten Mann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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