Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (16.05.2026) zwischen 10:00 Uhr und 14:40 Uhr im Nelkenweg in Bietigheim-Bissingen. Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Opel Vivaro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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