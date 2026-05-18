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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradunfall auf der Landesstraße 1137 - Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (17.05.2026) ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße 1137 zwischen Leonberg und Ditzingen ein schwerer Unfall. Ein 45 Jahre alte Motorradfahrer war hinter einer 24-jährigen VW-Lenkerin in Fahrtrichtung Ditzingen unterwegs. Der Motorradfahrer setzte im weiteren Verlauf zum Überholen an. Dies übersah die 24-Jährige vermutlich und setzte ebenfalls zum Überholen des vorausfahrenden PKW an. In der Folge stießen die 24-Jährige und der 45 Jahre alte Motorradfahrer zusammen. Durch die Kollision stürzte der 45-Jährige. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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