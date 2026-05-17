Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Kuppingen (K1068): Gefahr durch freilaufende Rinder

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:44 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, wonach freilaufende Rinder auf den Feldern zwischen Kuppingen und Nufringen unterwegs wären. Zeitnah meldete sich auch der Besitzer und teilte mit, dass drei seiner Rinder ausgebrochen seien. Der Feuerwehr Herrenberg gelang es zwei der Rinder im Bereich der K1081 bei Kuppingen provisorisch einzuzäunen. Das dritte Rind wurde auf den Feldern bei der K1068 gemeldet. Hier lief die Kuh mehrfach auf die Straße, weshalb diese zeitweise gesperrt werden musste. Mehrere Einfangversuche scheiterten. Im weiteren Verlauf griff das Rind unmittelbar einen Helfer an und rannte diesen um. Der Helfer wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund der Gefahr für Unbeteiligte musste das Rind vor Ort erschossen werden.

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