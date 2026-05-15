PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ins Gesicht geschlagen +++ Einbrecher zugange +++ Schmuck und Münzen gestohlen +++ Kupferkabel entwendet +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Radfahrer verletzt +++ Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Hofheim (ots)

1. Ins Gesicht geschlagen,

Hofheim, Kirschgartenstraße, Freitag, 15.05.2026, 00:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter in Hofheim einem 42-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Polizei wurde gegen 00:45 Uhr ein verletzter Mann vor einer Bar in der Kirschgartenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife gab der Mann an, von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Eine rettungsdienstliche Behandlung lehnte der alkoholisierte Verletzte ab. Der Täter sei zunächst in die Bar gelaufen und dann in Richtung der Straße "Am Untertor" geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und mit blonden kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen Weste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

2. Einbrecher zugange,

Flörsheim, Donnerstag, 14.05.2026, 10:30 Uhr bis 15:50 Uhr

(ro)In Flörsheim waren am Donnerstag Einbrecher zugange. Unbekannte näherten sich zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr einem Einfamilienhaus in der Urbanstraße, indem sie zunächst ein Gartentor aufhebelten. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Terrassentür des Anwesens und gelangten so ins Innere. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen sie mehrere Schmuckstücke an sich, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. In der Nördlingerstraße hebelten unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 15:50 Uhr das Fenster eines Wohnhauses auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem. Ob sie hierbei auch fündig wurden, ist bislang unklar. Auch hier konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Ihre Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Schmuck und Münzen gestohlen,

Hochheim, Danziger Allee, Mittwoch, 13.05.2026, 15:30 Uhr bis 17:40 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Einbrecher Schmuck und Münzen aus einem Wohnhaus in Hochheim gestohlen. Zwischen 15:30 Uhr und 17:40 Uhr begaben sich die Unbekannten auf ein Grundstück in der Danziger Allee und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Nachdem die Tür allen Hebelversuchen standhielt, drangen sie über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Sie nahmen Schmuck und Münzen an sich, bevor sie das Weite suchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizeistation Flörsheim nimmt unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 Hinweise zum Einbruch entgegen.

4. Kupferkabel entwendet,

Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Dienstag, 12.05.2026, 17:15 Uhr bis Mittwoch, 13.05.2026, 05:30 Uhr

(ro)Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch Kupferkabel von einer Baustelle in Hattersheim entwendet. Zwischen 17:15 Uhr und 05:30 Uhr begaben sich die Täter auf ein Baustellengelände in der Straße "An der Taunuseisenbahn" und entwendeten aus dem Rohbau mehrere Kupferkabel im Wert von ca. 5.500 Euro. Samt Beute suchten sie unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Fahrzeuge beschädigt,

Hattersheim-Okriftel, Stettiner Straße, Mittwoch, 13.05.2026, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 14.05.2026, 11:00 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben Unbekannte in Hattersheim-Okriftel fünf Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge standen zwischen 18:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Stettiner Straße. Wer die Autos in diesem Zeitraum zerkratzt hat, ist noch unklar. Die Schäden summieren sich auf circa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

6. Radfahrer verletzt,

Hattersheim, Flörsheimer Straße, Mittwoch, 13.05.2026, 19:20 Uhr

(ro)Am Mittwochabend kam es in Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, in folge dessen ein junger Radfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche war gegen 19:20 Uhr auf seinem Rad in der Raunheimer Straße aus der Ankerstraße kommend in Richtung Flörsheimer Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Junge im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines Opels, dessen Fahrer die Flörsheimer Straße aus Eddersheim kommend in Richtung Flörsheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Radfahrer sich verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden am Fahrrad und Pkw summiert sich auf über 3.000 Euro.

7. Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - vier Verletzte, Hofheim, Landesstraße 3011, Mittwoch, 13.05.2026, 07:40 Uhr

(ro)Im Bereich Hofheim kam es am Mittwochmorgen zu einem Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 19-Jähriger war gegen 07:40 Uhr mit seinem Smart in der Lorsbacher Straße (L3011) aus Lorsbach kommend in Richtung Hofheim unterwegs. Der junge Fahrer setzte im Kurvenbereich zum Überholen eines Ford Focus an. Hierbei stieß der Smart mit einem entgegenkommenden VW Crafter zusammen. Der 41-jährige Fahrer des Ford konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Smart. Der 19-jährige Smart-Fahrer, der 26-Jährige Fahrer des VW sowie dessen Mitfahrer und ein 11-jähriger Mitfahrer im Ford wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt, alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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