Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch (K1050): Kradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (16.05.2026) kam es gegen 19:33 Uhr auf der Kreisstraße 1050 zwischen Waldenbuch und Weil im Schönbuch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ermittlungen zufolge befuhr ein 27 Jahre alter Kradlenker mit seiner Honda CBR die Kreisstraße von Weil im Schönbuch in Fahrtrichtung Waldenbuch. Nachdem er zunächst einen Pkw überholte und bereits wieder eingeschert war, vollzog der Lenker grundlos Schlangenlinien. Dabei geriet der 27-Jährige auf Höhe eines Feldweges leicht in das dort rechtsseitig angrenzende Kiesbett, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Der Kradlenker wurde auf die Fahrbahn geschleudert, kam dort zum Liegen und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Honda wurde unter der rechten Leitplanke hindurchgeschleudert und in zwei Teile gerissen. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf 5.000 Euro. Bezüglich des entstandenen Sachschadens an der Leitplanke liegt noch keine Schadenshöhe vor. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung des Verletzten sowie die Bergung des verunfallten Krads wurde der Streckenabschnitt bis kurz vor 22:00 Uhr voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zur vier Streifen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfall hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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