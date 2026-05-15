Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: 13-Jähriger flüchtet vor Polizei und wird verletzt

Ludwigsburg (ots)

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Herrenberg fiel am Freitag (15.05.2026) gegen 10.40 Uhr ein Junge auf einem Kleinkraftrad in der Mötzinger Straße in Gäufelden auf. Die Polizeibeamtin und der Polizeibeamte entschlossen sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und schalteten dazu die Anhaltesignale des Streifenwagens an. Anstatt zu stoppen, fuhr der 13-Jährige fast zwei Kilometer weiter und versuchte, vor der Kontrolle zu flüchten.

Als die Fahrerin des Streifenwagens im Bereich der Kreuzung Froschberg und Mirabellenweg zum Überholen ansetzte, lenkte der 13-Jährige mutmaßlich nach links und kollidierte mit dem Pkw. Der Junge, der einen Helm trug, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten sowohl das Kleinkraftrad als auch das daran montierte Versicherungskennzeichen gestohlen gewesen sein.

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