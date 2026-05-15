Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Kontrollstelle umfahren - Führerschein weg

Ludwigsburg (ots)

Ein 44-jähriger Porsche-Fahrer war am Donnerstagabend (14.05.2026) gegen 23:15 Uhr in der Talstraße in Freiberg am Neckar unterwegs, wo er vom Wasengelände kommend in Richtung Geisingen fahren wollte. Unter der dortigen Autobahnbrücke führte zu der Zeit eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar eine stationäre Verkehrskontrolle statt. Mutmaßlich um nicht in die Kontrollstelle zu fahren, hielt der 44-Jährige an und wollte mit seinem Porsche wenden. Beim Rangieren stieß er dabei gegen den Opel Corsa eines 54-Jährigen, der verkehrsbedingt hinter dem Porsche angehalten hatte. Die beiden Fahrer tauschten Personalien sowie Fahrzeugdaten aus und der 44-Jährige fuhr zurück in Richtung Wasengelände. Da ihm der Sachverhalt komisch vorkam, fuhr der 54-Jährige weiter zur Kontrollstelle und informierte die Polizeistreife über den Vorfall. Der 44-Jährige konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung festgestellt wurden, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Opel Corsa entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden, die Schadenshöhe am Porsche ist noch nicht bekannt.

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