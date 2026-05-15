PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann war am Donnerstag (14.05.2026) gegen 12.40 Uhr zu Fuß in der Vaihinger Straße in Schwieberdingen unterwegs, als ein dunkelblauer BMW auf der gegenüberliegenden Straßenseite stoppte. Der Fahrer erkundigte sich nach dem schnellsten Weg ins Leonberger Krankenhaus, da dort sein Vater liegen würde.

Nachdem der 31-Jährige hilfsbereit den Weg erklärt hatte, bestand der Unbekannte darauf, ihm zum Dank einen Ring zu schenken. Obwohl 31-Jährige ablehnte, steckten der Fahrer des BMW sowie eine Mitfahrerin ihm einen Ring an den Finger und legten ihm eine Kette um den Hals. Anschließend fuhren sie davon.

Kurz darauf bemerkte der 31-Jährige, dass seine eigene, echte Goldkette fehlte.

Er beschrieb den Fahrer als 30 bis 40 Jahre alt mit Vollbart und Brille. Er war schwarz gekleidet mit einem Pullover und einer Chinohose. Die Frau, die zunächst hinten im Pkw saß, soll etwa 30 Jahre alt sein. Sie wird mit schmaler Statur und dunkel gekleidet mit Kopftuch beschrieben.

Unter der Tel. 07150 38375-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 13:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (13.05.2026) 22:00 Uhr und Donnerstag (14.05.2026) 11:00 Uhr vier Sommerreifen-Kompletträder aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Marie-Curie-Straße in Bietigheim. Der Wert der vier Kompletträder mit original BMW-Felgen kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:28

    POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (14.05.2026) um 06:10 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ein dort aufgestelltes Verkaufsschild sowie eine Glaswand. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Ditzingen sich unter 07156 ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:26

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Diebstahl eines Pkw-Anhänger gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (12.05.2026) zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Wöhlerstraße im Industriegebiet Ludwigsburg West einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger. Der schwarze Pkw-Anhänger der Marke "Unsinn" hat ein Planen-Verdeck und war mit einem Kastenschloss gesichert. Der Wert des Hängers beläuft sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren