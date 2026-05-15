Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann war am Donnerstag (14.05.2026) gegen 12.40 Uhr zu Fuß in der Vaihinger Straße in Schwieberdingen unterwegs, als ein dunkelblauer BMW auf der gegenüberliegenden Straßenseite stoppte. Der Fahrer erkundigte sich nach dem schnellsten Weg ins Leonberger Krankenhaus, da dort sein Vater liegen würde.

Nachdem der 31-Jährige hilfsbereit den Weg erklärt hatte, bestand der Unbekannte darauf, ihm zum Dank einen Ring zu schenken. Obwohl 31-Jährige ablehnte, steckten der Fahrer des BMW sowie eine Mitfahrerin ihm einen Ring an den Finger und legten ihm eine Kette um den Hals. Anschließend fuhren sie davon.

Kurz darauf bemerkte der 31-Jährige, dass seine eigene, echte Goldkette fehlte.

Er beschrieb den Fahrer als 30 bis 40 Jahre alt mit Vollbart und Brille. Er war schwarz gekleidet mit einem Pullover und einer Chinohose. Die Frau, die zunächst hinten im Pkw saß, soll etwa 30 Jahre alt sein. Sie wird mit schmaler Statur und dunkel gekleidet mit Kopftuch beschrieben.

Unter der Tel. 07150 38375-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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