Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Tierrettung durch die Wasserrettungseinheit - Strömungsretter der Feuerwehr im Einsatz - Kauz gerettet und dem Tiernotdienst übergeben

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Stuttgart (ots)

Um 09:52 Uhr wurde die ILS Stuttgart um Unterstützung für den städtischen Tiernotdienst angefordert. Ein Kauz hing an einer Angelschnur an einem Ast unmittelbar über der Wasseroberfläche und drohte zu ersticken. Die Wasserrettung der Feuerwehr Stuttgart,die mit Strömungsrettern und Rettungstauchern besetzt ist, wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Spezialkräfte bestätigte sich die Lage. Der Kauz hing an einer Schnur und konnte sich nicht selbst befreien. Unter Sicherungsmaßnahmen konnte ein Feuerwehrmann den Kauz "unterkeschern" und die Angelschnur durchschneiden. Nach kurzer Sauerstoffgabe wurde der leicht verletzte Kauz dem Tiernotdienst übergeben und konnte anschließend in einer Tierklinik verbracht werden. Die Wasserrettungseinheit der Berufsfeuerwehr Stuttgart ist rund um die Uhr mit 4 Einsatzkräften(Strömungsretter und Rettungstaucher) besetzt und steht sowohl für Wassernotfälleals auch für Tierrettungen oder Umwelteinsätze zur Verfügung und kann über den europaweiten Notruf "112" alarmiert werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 3: Gerätewagen-Wasserrettung

Externe Einheiten

Tiernotdienst der LHS Stuttgart

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