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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (14.05.2026) um 06:10 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ein dort aufgestelltes Verkaufsschild sowie eine Glaswand. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Ditzingen sich unter 07156 4352-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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