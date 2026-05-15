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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (14.05.2026) zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr in Gemmrigheim ihr Unwesen. Die Täter brachen einen im Hardtweg geparkten Renault Master auf und entwendeten darin gelagertes Werkzeug. Die Diebe waren mutmaßlich mit einem Pkw unterwegs.

Weder die Höhe des Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können bislang genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar die Tel. 07143 89106-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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