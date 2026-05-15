Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht die Geschädigte oder den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 13.05.2026 gegen 22:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Rutesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet hat. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin war dort zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim unterwegs und wollte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie ein dort fahrendes Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte, und kollidierte seitlich mit diesem. Die 28-Jährige schaltete die Warnblinkanlage ein und fuhr vor dem beschädigten Transporter her bis zur nächsten Ausfahrt, wo sie zur Regulierung der Unfallfolgen die Autobahn verließ. Die unbekannte Person am Steuer des Transporters blieb jedoch auf der Autobahn und setzte ihre Fahrt weiter in Richtung Karlsruhe fort. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Ihr Skoda Scala wies auf der Beifahrerseite Unfallspuren auf, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug müsste Unfallspuren auf der Fahrerseite aufweisen, näheres ist nicht bekannt. Die Fahrerin oder der Fahrer des besagten Transporters werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizei zu melden. Ebenso werden Hinweise von Zeugen erbeten, die den Unfallhergang beobachten konnten und eventuell Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell