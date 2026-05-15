Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 16-jähriger Motorradfahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 16 Jahre alter Motorradlenker fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Mittwoch (13.05.2026) gegen 23.30 Uhr in einem Parkhaus in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz umher. Mutmaßlich als er nur auf dem Hinterrad fuhr, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Das Kraftrad schlitterte einige Meter weiter über den Boden und prallte gegen ein Gitter. Dabei entstand an dem Motorrad ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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