Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Schwieberdingen/Bönnigheim: Kleinkrafträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (12.05.2026) und Freitag (15.05.2026) wurden im Kreis Ludwigsburg gleich drei Kleinkrafträder von unbekannten Personen entwendet. In Ludwigsburg-Hoheneck hatten es die Diebe auf einen Motorroller der Marke Peugeot abgesehen, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludwigsburger Straße geparkt war. Im Gröninger Weg in Schwieberdingen wurde ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia von einem privaten Stellplatz gestohlen. In Bönnigheim entwendeten Unbekannte einen Motorroller des Herstellers "GT Union", der in der Straße "Schmale Gasse" abgestellt war. Dieser Roller wurde von den Unbekannten in einem Acker im Bereich des Freibads in Bönnigheim zurückgelassen und am Donnerstagmorgen (15.05.2026) dort aufgefunden. Alle drei Kleinkrafträder waren mit Versicherungskennzeichen zugelassen. Der Wert der gestohlenen Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

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