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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: 33-Jähriger stiehlt Lebensmittel und bedroht Angestellte mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Ein 33 Jahre alte Mann wurde am Mittwoch (13.05.2026) von Einsatzkräften des Polizeireviers Böblingen vorläufig festgenommen, nachdem er am Morgen, gegen 09.40 Uhr, nahe eines Einkaufsmarkts in der Alemannenstraße in Altdorf einen schweren räuberischen Diebstahl verübt haben dürfte. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen soll der Mann zunächst in dem Einkaufsmarkt diverse Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt haben und passierte anschließend die Kasse, ohne zu bezahlen. Die 41-jährige Kassiererin sprach ihn hierauf an. Dennoch verließ der Tatverdächtige das Geschäft unter lautem Geschrei. Die Kassiererin und ein 25 Jahre alter Angestellter der Bäckereifiliale vor Ort nahmen die Verfolgung des 33-Jährigen auf. Sie konnten den Tatverdächtigen im Bereich des Parkplatzes stellen und forderten ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Hierauf soll der Mann ein Messer gezogen und die beiden Angestellten damit bedroht haben. Die 41-Jährige und ihr 25 Jahre alter Kollege zogen sich in der Folge in das Geschäft zurück. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Nachgang im Rahmen der Fahndung auf einem Feldweg zwischen Altdorf und Hildrizhausen vorläufig festnehmen und durchsuchen. Im Rucksack befanden sich unter anderem Alkoholika und Fleisch im Wert von rund 135 Euro. Hierbei dürfte es sich um das zuvor entwendete Diebesgut handeln. Um die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchführen zu können, wurde der 33-Jährige zum Polizeirevier gebracht. Das ebenfalls aufgefundene Messer wurde beschlagnahmt. Im Anschluss wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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