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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 82-Jähriger am Dienstag (12.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gegen 08:45 Uhr in der Böblinger Straße in Schönaich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior war dort auf einem Fahrrad aus Richtung Böblingen kommend unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein, um diesen in Richtung Bühlstraße wieder zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer auf der Böblinger Straße aus Richtung Wettegasse kommend in den Kreisverkehr ein. Für den nun folgenden Ablauf sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen. Bekannt ist bislang, dass es offenbar zu einem Kontakt zwischen dem Fahrrad des Rentners und dem Lkw des 62-Jährigen kam und der Radfahrer stürzte. Unklar ist aber, ob der Senior infolge des Kontaktes zum Lkw zu Fall kam, oder ob er zuvor aufgrund eines Fahrfehlers auf das Kopfsteinpflaster im Innern des Kreisverkehrs kam und deshalb gegen den Lkw stürzte. Hinweise zum Unfallhergang werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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