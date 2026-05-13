Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Aufsitzrasenmäher eines Sportvereins gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (12.05.2026) 20.00 Uhr und Mittwoch (13.05.2206) 10.00 Uhr stahlen Unbekannte einen Aufsitzrasenmäher in fünfstelligem Wert, der in einer Garage eines Sportvereins auf dem Sportplatz in der Straße "Lehleshau" in Oberjettingen gestanden hatte. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang ins Innere der Garage und transportierten den Rasenmäher anschließend vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger ab. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Gäu zu wenden.

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