PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Aufsitzrasenmäher eines Sportvereins gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (12.05.2026) 20.00 Uhr und Mittwoch (13.05.2206) 10.00 Uhr stahlen Unbekannte einen Aufsitzrasenmäher in fünfstelligem Wert, der in einer Garage eines Sportvereins auf dem Sportplatz in der Straße "Lehleshau" in Oberjettingen gestanden hatte. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang ins Innere der Garage und transportierten den Rasenmäher anschließend vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger ab. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Gäu zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 13:45

    POL-LB: Schönaich: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 82-Jähriger am Dienstag (12.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gegen 08:45 Uhr in der Böblinger Straße in Schönaich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior war dort auf einem Fahrrad aus Richtung Böblingen kommend unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein, um ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 13:43

    POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Merklinger Straße

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (12.05.2026) zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen VW T-Roc, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Merklinger Straße in Weil der Stadt geparkt war. Der VW wurde dabei im Frontbereich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:24

    POL-LB: Murr: Trickdieb unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Ein 84 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (12.05.2026), gegen 13.20 Uhr im Bereich des Rathausparkplatzes in der Hindenburgstraße in Murr von einem noch unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte bat den Senior darum, ihm zwei Euro zu wechseln. Während der 84-Jährige in seinem Portemonnaie nach passendem Geld suchte, entnahm der Täter aus diesem zunächst unbemerkt 25 Euro in Scheinen. Erst, als der Senior wieder auf dem Heimweg war, fiel ihm das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren