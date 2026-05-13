POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Merklinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein 84 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (12.05.2026), gegen 13.20 Uhr im Bereich des Rathausparkplatzes in der Hindenburgstraße in Murr von einem noch unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte bat den Senior darum, ihm zwei Euro zu wechseln. Während der 84-Jährige in seinem Portemonnaie nach passendem Geld suchte, entnahm der Täter aus diesem zunächst unbemerkt 25 Euro in Scheinen. Erst, als der Senior wieder auf dem Heimweg war, fiel ihm das ...

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