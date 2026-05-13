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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Merklinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (12.05.2026) zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen VW T-Roc, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Merklinger Straße in Weil der Stadt geparkt war. Der VW wurde dabei im Frontbereich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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