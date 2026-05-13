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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Mini-Fahrer war am Mittwoch (13.05.2026) gegen 09.50 Uhr auf dem linken der drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord wechselte ein noch unbekannter Pkw-Lenker vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei mutmaßlich den Mini des 22-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der junge Mann nach links aus und touchierte eine Warnbake.

Während an dem Mini ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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