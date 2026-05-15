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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mann von Unbekanntem schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 43-Jähriger am Donnerstag (14.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 20.10 Uhr von einem noch unbekannten Mann in Bietigheim-Bissingen geschlagen worden sein soll.

Der 43-Jährige hielt sich mit rund 100 anderen Personen in einem Biergarten im Bürgergarten auf, als der Unbekannte ihn den bisherigen Erkenntnissen zufolge so heftig ins Gesicht schlug, dass er zu Boden ging. Anschließend flüchtete der Täter mutmaßlich. Er wurde als groß, blond und schwarz gekleidet beschrieben. Zudem soll er eine Sonnenbrille getragen haben.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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