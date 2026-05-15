Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Radfahrerin bei Unfall in der Schwarzwaldstraße verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannten Gründen stürzte eine 59-jährige Fahrradfahrerin am vergangenen Samstag (09.05.2026) in der Schwarzwaldstraße in Herrenberg von ihrem Pedelec und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen, wo sie schließlich von zwei Zeugen gefunden wurde. Die 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Unklar ist derzeit, ob sie alleinbeteiligt von ihrem Fahrrad stürzte, oder ob es zu einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug gekommen war. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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