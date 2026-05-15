PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14/Gärtringen/Nufringen: Kollision beim Fahrstreifenwechsel - Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 87-Jähriger war am Mittwochabend (13.05.2026) kurz nach 19:00 Uhr mit seinem Peugeot auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 14 unterwegs und fuhr von der Anschlussstelle Gärtringen kommend in Richtung Nufringen. Eine unbekannte Person in einem Pkw fuhr zunächst auf der linken Fahrspur neben dem 87-Jährigen und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei achtete sie nicht auf den Peugeot des 87-Jährigen, so dass es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Anstatt anzuhalten und sich um die Unfallfolgen zu kümmern, beschleunigte die unbekannte Person ihren Pkw und fuhr über die Kreisstraße 1079 in Richtung Gärtringen davon. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Peugeot wurde auf der kompletten Fahrerseite beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:04

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: 16-jähriger Motorradfahrer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Ein 16 Jahre alter Motorradlenker fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Mittwoch (13.05.2026) gegen 23.30 Uhr in einem Parkhaus in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz umher. Mutmaßlich als er nur auf dem Hinterrad fuhr, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Das Kraftrad schlitterte einige Meter weiter über den Boden und ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:50

    POL-LB: Ludwigsburg/Schwieberdingen/Bönnigheim: Kleinkrafträder gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (12.05.2026) und Freitag (15.05.2026) wurden im Kreis Ludwigsburg gleich drei Kleinkrafträder von unbekannten Personen entwendet. In Ludwigsburg-Hoheneck hatten es die Diebe auf einen Motorroller der Marke Peugeot abgesehen, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludwigsburger Straße geparkt war. Im Gröninger Weg in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren