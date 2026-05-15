Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14/Gärtringen/Nufringen: Kollision beim Fahrstreifenwechsel - Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 87-Jähriger war am Mittwochabend (13.05.2026) kurz nach 19:00 Uhr mit seinem Peugeot auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 14 unterwegs und fuhr von der Anschlussstelle Gärtringen kommend in Richtung Nufringen. Eine unbekannte Person in einem Pkw fuhr zunächst auf der linken Fahrspur neben dem 87-Jährigen und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei achtete sie nicht auf den Peugeot des 87-Jährigen, so dass es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Anstatt anzuhalten und sich um die Unfallfolgen zu kümmern, beschleunigte die unbekannte Person ihren Pkw und fuhr über die Kreisstraße 1079 in Richtung Gärtringen davon. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Peugeot wurde auf der kompletten Fahrerseite beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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