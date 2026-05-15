Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: 33-Jähriger stiehlt Lebensmittel und bedroht Angestellte mit Messer - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

Mit Meldung vom 13.05.2026, 15:04 Uhr, hatten wir über einen Vorfall in Altdorf berichtet, bei dem ein 33-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6274814).

In die Meldung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Der 33-Jährige wurde nicht wie angegeben auf freien Fuß gesetzt, sondern einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Unterbringungsbeschluss, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

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