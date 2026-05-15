Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Diebstahl eines Pkw-Anhänger gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (12.05.2026) zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Wöhlerstraße im Industriegebiet Ludwigsburg West einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger. Der schwarze Pkw-Anhänger der Marke "Unsinn" hat ein Planen-Verdeck und war mit einem Kastenschloss gesichert. Der Wert des Hängers beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell