Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (13.05.2026), gegen 16.30 Uhr in Kirchheim am Neckar ereignete.

Ein 39 Jahre alter VW-Golf-Lenker wollte von der Straße "Im Rosenpark" nach links in die Besigheimer Straße (Bundesstraße 27) abbiegen. Ein 57 Jahre alter VW-Polo-Fahrer wollte von der gegenüberliegenden Bertha-Benz-Straße nach rechts in die Besigheimer Straße abbiegen.

Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge dabei miteinander und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

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