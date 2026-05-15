Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (13.05.2026) 22:00 Uhr und Donnerstag (14.05.2026) 11:00 Uhr vier Sommerreifen-Kompletträder aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Marie-Curie-Straße in Bietigheim. Der Wert der vier Kompletträder mit original BMW-Felgen kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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